Elisa Isoardi, la confessione senza precedenti sulla rottura con Salvini: "Cosa siamo stati", la verità sulla rottura

Elisa Isoardi ha voglia di raccontarsi: parla di tutto: amore, lavoro, paure, progetti e Matteo Salvini. “Sono single di testa, abituata a essere autonoma”, dice nell’intervista al settimanale Oggi. “Serve grande intelligenza per starmi accanto”. “Salvini? Siamo stati ingombranti l’uno per l’altra”. E aggiunge: “Chiusa La Prova del cuoco ho avuto paura che mi avessero fatta fuori. Invece riparto dalla medicina e da Ballando con le stelle", precisa.

La Isoardi parla della chiusura della relazione con Alessandro Di Paolo, dopo Matteo Salvini. "I tempi non erano maturi, ma lui c’è e ci sarà sempre, perché prima di tutto resta un caro amico". E ora? "Il mio porto sicuro sono io. Sarei felicissima se qualcuno potesse pensare a me. Ma non è facile. Sono single di testa, abituata a essere autonoma. Serve grande intelligenza per starmi accanto", conclude.

