Paola Di Benedetto e Federico fermati in aeroporto? Impensabile "soluzione": la risolve così

Francesco Fredella 28 luglio 2020 a

a

a

Paola Di Benedetto e Federico Rossi compiono due anni d’amore assieme. Un anniversario molto particolare, romantico. Ma con un fuoriprogramma. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi cancella un volo che aveva prenotato per Santorini, isola della Grecia, per festeggiare i due anni insieme. Arrivo in aeroporto e poi, a quanto pare, ci sarebbero stati problemi con la documentazione in aeroporto. Tutto risolto. Tutto per il verso giusto. La Di Benedetto su Instagram racconta di aver trovato l’escamotage. Paola e Federico festeggiano nel loro ristorante preferito a Modena. Caso chiuso. La vincitrice del Grande Fratello vip sta vivendo un momento bellissimo. Lei e Federico: amore a gonfie vele.

Il dettaglio che scatena il pesantissimo sospetto sul marito: Caterina Balivo, che succede?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.