Nancy Brilli a 56 anni in bikini così: fisico pazzesco a Ponza, un miracolo della natura?

Hai capito, Nancy Brilli? 56 anni e non sentirli, affatto. La serie di immagini postate dalla showgirl su Instagram, che potete vedere nel rullino qui sotto, parlano chiaro. Eccola mentre si fa ritrarre al mare, a Ponza, prima di entrare in acqua e anche in mare. In bikini nero, l'attrice sfoggia un fisico scolpito, perfetto, da fare invidia a moltissime delle sue colleghe più giovani. "Il mare per me è benessere puro. Mi ricarica, mi rigenera", scrive Nancy Brilli a corredo delle immagini. Foto che hanno fatto il pieno di like e cuoricini, con alcuni seguaci che la definivano "bella fatina" o "incantevole". E hanno perfettamente ragione.

