Bianca Guaccero come non si era mai vista: micro-bikini leopardato e squarcio proibito sul seno

28 luglio 2020 a

a

a

Siamo abituati a vederla in televisione, ovviamente vestita di tutto punto. Si parla di Bianca Guaccero, che su Rai 2 conduce Detto Fatto. E insomma, in bikini non l'avevamo quasi mai vista. E a "colmare questa lacuna" ci pensar direttamente lei, la diretta interessata, che si palesa così come la potete vedere nello scatto qui sotto. "Vi auguro una splendida giornata", scrive in calce alla foto aggiungendo la emoticon di un sole splendente. E così ecco Bianca Guaccero con occhialoni a sole seri, sguardo un poco imbronciato e smalto rosso sulle unghie. A coprirla, solo un bikini leopardato e, con la complicità dell'obiettivo che la riprende dall'alto, ecco uno scorcio "proibito" del seno di una meravigliosa Bianca Guaccero.

In bikini, a 56 anni, così: Nancy Brilli, fisico pazzesco. Un miracolo della natura? | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.