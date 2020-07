Barbara D'Urso, caldo da record? Lei si mostra così: foto da urlo, eterna meraviglia

29 luglio 2020 a

La regina degli ascolti vola anche al mare e fa salire la temperatura a tutti. Fisico da urlo. Barbara d’Urso, che su Instagram va fortissimo, si tuffa in acqua per ritemprarsi e ricaricare le batterie. E’ in vacanza. Meritatissima dopo un anno televisivo sempre in prima linea con ascolti record che hanno fatto tremare la concorrenza. Adesso, con le telecamere spente, mantiene vivo il contatto con i fan che attendono il suo ritorno a settembre con Pomeriggio 5, Live-Non è la D'Urso e Domenica Live. Caldo record. Colonnina di mercurio su, fan in delirio. Barbarella infiamma i social con una sola foto. Che fa il pieno di like.

