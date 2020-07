Rai, Monica Setta rivela la storia d'amore col potente politico: "Uomo del nord, prestante e fascinoso"

29 luglio 2020 a

Monica Setta, conduce su Rai 1 UnoMattina In Famiglia con Tiberio Timperi. E il volto di Viale Mazzini dopo essere stata per un po' di anni dietro le quinte come autore di Rai ragazzi è tornata in video. La Setta non svela le sue simpatie politiche, ma afferma di essere amica di Matteo Salvini. In Rai è stata l'unica conduttirce "sovranista" ad essere confermata nello stesso programma anche per il prossimo anno. "Non ho mai detto per chi voto. In Rai c'è meno politica di quanto si creda".

La Setta ha anche ricordato di aver rifiutato dei reality show: "Ho detto no all'Isola dei Famosi e al Grande Fratello Vip". Nell'intervista a Panorama racconta di dover dire grazie a tre donne: "Mara, Venier, Barbara D'Urso e l'ex direttore di Rai Uno, Teresa De Santis". La Setta racconta anche della passione finita per un segretario di un partito di sinistra con cui ha avuto una lunga storia d'amore: "Il nome non lo posso fare, per evidenti ragioni di riservatezza. Aggiungo solo che è un uomo del nord molto prestante e fascinoso",

