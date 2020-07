La Vita in Diretta, flop continuo: altissima tensione in Rai, le voci dai piani alti

Francesco Fredella 23 luglio 2020 a

La Vita in Diretta non vince. E non convince. Nemmeno d’estate. Un flop che si ripete. Già nella versione invernale, contro Barbara d’Urso e la corazzata di Canale5, il programma veniva battuto quando arrivavano i dati degli ascolti puntuali alle 10 del mattino ai piani alti di viale Mazzini. Il caso, adesso, diventa ancor più grosso: il calo per il programma di Rai1 continua d’estate. Senza controprogrammazione, Vita in diretta si ferma al 13% e Canale 5 al 12,9% con un film in replica. Un mostruoso testa a testa che sembrerebbe già arrivato alla dirigenza Rai. Ce lo conferma una fonte segreta: “Ai piani alti della Rai c’è una certa preoccupazione per i dati del day time estivo”. Gli ascolti di Marcello Masi e Andrea Delogu non convincono più di tanto e tutto questo sembrerebbe un bel problema per Rai1.

Intanto, polemiche a parte, Pierluigi Diaco (che non è stato confermato nei nuovi palinsesti) continua la volata. Dati alla mano: Dalle 6 alle 18.35 l’unico spazio che supera “Io e Te” resta il Tg1 delle 13.30 e qualche volta la replica di Don Matteo prima del Tg1 delle 13.30. Anche ieri “Io e te” ha sfiorato l’11% con oltre 1,3 milioni di spettatori. Molti di più rispetto a Vita in diretta.

