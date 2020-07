Elisabetta Canali è nuda? Il costume che fa gridare, ecco la sua ultima foto spettacolare

30 luglio 2020 a

Una giornata di navigazione per Elisabetta Canalis, intenta a godersi al meglio le sue vacanze estive, raccontate giorno dopo giorno su Instagram. "Catamaran sailing", navigazione in catamarano, scrive la showgirl sarda. Il tutto a corredo dell'ultima incantevole fotografia che la ritrae regalata ai suoi seguaci. Eccola seduta su una sorta di palla bianca, la Canalis si mostra di profilo e si fanno notare i muscoli guizzanti, il corpo clamorosamente atletico. L'ex velina di Striscia la Notizia indossa un costume intero, il cui color-carne crea uno strepitoso effetto nude-look. Elisabetta Canalis senza veli? No, ma per un istante il pensiero fa capolino nella testa di chi vede lo scatto.

