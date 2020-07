Sabrina Salerno, scollatura da urlo: la foto in primo piano mostra proprio tutto

31 luglio 2020 a

a

a

Sabrina Salerno sembra immortale e il suo fisico da urlo lo dimostra. La cantante torna su Instagram con una foto in vacanza a Jesolo. Inutile dire che l'immagine lascia a bocca aperta. A 52 anni infatti la Salerno sfoggia un décolleté da far invidia alle ventenni.

"Ma io ti uccido". Impensabile Sabrina Salerno: minigonna e stupri, il durissimo sfogo in diretta su Rai 1

Giusto qualche giorno fa la bellissima cantante si era fatta immortalare con un bikini luccicante, un primissimo piano e una vista pazzesca sul seno della showgirl, che si mostrava al suo meglio. In calce il commento allusivo: "Prima o poi la vita ti cede il coltello dalla parte del manico... ma io non sono vendicativa". Una frase allusiva il cui destinatario non è dato sapersi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.