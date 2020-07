Belen Rodriguez se la ride, parla l'amico di De Martino: "Niente foto in atteggiamenti intimi, perché..."

31 luglio 2020 a

Qualche notizia in più, qualche indiscrezione sulla rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, arriva dal settimanale Vero, che ha intervistato un amico del ballerino di Made in Sud, il quale però ha scelto di mantenere l'anonimato. Gli chiedono come mai De Martino non abbia voluto parlare in pubblico della rottura con l'argentina, e l'amico risponde: "Per riserbo, ma soprattutto perché in lui c'è molto dolore per questo fallimento... la seconda volta fa ancora più male della prima". E ancora, spiega che De Martino ha cercato in ogni modo di non farsi fotografare con altre donne dopo la rottura, obiettivo fallito. E ancora, aggiunge: "Santiago è al centro dei suoi pensieri. E questo è anche il motivo per cui non si è mai lasciato fotografare in atteggiamenti intimi con altre donne". Anche se, in verità, le foto con Mariana Rodriguez le abbiamo viste tutti..

