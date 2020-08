Belen Rodriguez, lo sfogo sospetto della mamma: "Le bugie fanno male sempre", tutta colpa di Stefano De Martino?

01 agosto 2020 a

Non solo Belen Rodriguez. Al centro del gossip ora ci finisce anche la mamma, Veronica Cozzani. Il motivo? Uno sfogo pubblicato su Instagram. La mamma della bella showgirl si è lasciata andare a un suo pensiero: "coloro che non ti cercano sono coloro a cui non manchi. E coloro a cui non manchi, non ti vogliono bene”. E ancora: la vita decide “chi entra” nell’esistenza di una persona, ma che la stessa persona decide “chi rimane e chi no. La verità fa male una sola volta, mentre le bugie fanno male sempre”.

Immediati i commenti dei fan che si sono scatenati nel cercare di capire a chi fossero rivolte quelle dure frasi. Per i più Veronica ha voluto commentare la vicenda che vede protagonista la figlia, ossia la separazione - per presunto tradimento - da Stefano De Martino. Niente di più falso però: a mettere in chiaro le cose è la stessa Veronica che liquida lo sfogo come una sua riflessione. Su chi però sia il vero destinatario forse nessuno lo saprà mai.

