Kiko Nalli, addio ad Ambra Lombardo: "Mi prendo le responsabilità, cosa ci è accaduto"

La storia è finita. Kiko Nalli e Ambra Lombardo si sono detti addio. “Mi prendo le responsabilità della fine della nostra storia. Molte cose di lavoro mi hanno portato lontano da lei. Ha aspettato tanto tempo, ha aspettato tanto tempo”, racconta in esclusiva Kiko Nalli. “Tanto di capello”. Kiko e Ambra rompono la loro storia dopo un anno e in esclusiva Kiko racconta a Libero tutti i retroscena. “Non so cosa accadrà in futuro”, puntualizza. “La tua assenza è stata la causa. Un’altra donna mi avrebbe mollato prima. La difenderò sempre. È stato un grande amore”, lo ribadirò sempre. Fino alla fine. La loro storia d’amore era iniziata al Grande Fratello, dove sotto gli occhi di tutti si sono scambiati il primo bacio. Adesso, la loro storia arriva ai titoli di coda. Nessun colpo di scena. Almeno stando ai rumors, non dovrebbero esserci ritorni di fiamma.

