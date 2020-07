Uomini e Donne, "tutta una bufala": la bomba di Kikò Nalli su Tina Cipollari

Francesco Fredella 23 luglio 2020 a

“Vivo da tre mesi su una spiaggia e vivo lavorando. Stanno mettendo in giro voci su me e Tina infondate. Perché non raccontano la verità?”: parola di Kikò Nalli, ex marito di Tina Cipollari, che secondo alcuni siti starebbe vivendo un nuovo ritorno di fiamma con la protagonista di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. “Tutto falso. Io e Tina siamo stati sposati, abbiamo costruito una famiglia ed abbiamo oggi un bellissimo rapporto. Ci sentiamo spesso, ma questo cosa significa? Che c’è rapporto e stima. Punto”, tuona Kiko. “Non capisco perché debbano scrivere cose false senza fare un telefonata per verificare un’indiscrezione che non è vera”. Le cose adesso sono messe in chiaro: Kiko Nalli e Tina sono due ex. Basta. Non c’è altro di strano o di ambiguo. Lo dice Kiko al telefono con Libero. Caso chiuso.

