Justine Mattera, "folata di vento a Bellagio": il vestitino si alza troppo, fuori l'incendiario lato B

03 agosto 2020 a

a

a

"Folate di vento all'arrivo di Bellagio. Almeno qua al lago gira l'aria", scrive all'inizio del suo post su Instagram Justin Mattera, post in cui la showgirl racconta la sua "scoperta" della località, Bellagio. L'ennesimo post incendiario, ovviamente. Cinque foto in cui si mostra vestita in un elegante abito lungo e scollatissimo a fantasie floreali rosa, verdi e nere. E delle cinque foto, quella che più delle altre cattura l'attenzione è la prima. Si tratta dello scatto in cui il vento si palesa con più insistenza. Già, perché con la complicità della gamba alzata - con rigoroso tacco a spillo - ecco che il vestito si solleva a livello di guardia. Già, fa capolino il lato B di Justine Mattera, che si diverte ancora una volta a stuzzicare i suoi seguaci. E ci riesce.

Scollatura fino all'ombelico e vestito trasparente. Justine Mattera, fuori tutto: il seno senza veli né censura, pazzesco | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.