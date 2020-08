Bianca Guaccero appesa al palo: lo scatto acrobatico dalla spiaggia, forma fisica pazzesca

03 agosto 2020 a

Bianca Guaccero si sta godendo l’estate dopo una lunga stagione alla guida di Detto Fatto sulla Rai. La 39enne pugliese tiene sempre aggiornati i fan con alcuni scatti su Instagram che la ritraggono serena e rilassata in vacanza. Stavolta, però, dimenticate lo scatto bollente in bikini che la scorsa settimana ha fatto alzare la temperatura dei social: la Guaccero ha prima postato una foto che la vede passeggiare al tramonto in mare con addosso il costume e un vestitino bianco, poi un altro scatto in cui si mostra in tutto il suo atletismo e la sua forma fisica invidiabile. In particolare, la conduttrice si è fatta immortalare in posizione orizzontale mentre si tiene con due mani ad un palo che spunta dalla sabbia. Uno scatto artistico che è stato largamente apprezzato dai suoi fan.

