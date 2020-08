Romina Power, "ecco il suo nuovo uomo". Clamoroso: cosa spunta online, il legittimo sospetto

04 agosto 2020 a

Tam-tam impazzito: Romina Power ha un nuovo fidanzato? Il tutto viene scatenato da una frase postata dalla ex di Al Bano Carrisi su Instagram, frase romantica e suggestiva. Tanto è bastato per far gridare alla nuova relazione della cantante. Di seguito, i fatti: Romina ha pubblicato quanto potete vedere qui sotto, una citazione del poeta e artista indiano Rabindranath Tagore. Frase traducibile in: "L'amore è l'unica realtà e non un semplice sentimento. È l'ultima verità che sta alla base della creazione". E così in molti, su vari siti e commentando il post della Power, hanno ipotizzato la freschissima relazione. A rispondere, però, ci ha pensato la diretta interessata: "E chi sarebbe il fidanzato?", ha chiesto in modo ironico ai seguaci. E ancora, ha aggiunto: "Tagore?", ovvero il poeta. Insomma, di fatto una smentita. Anche se non la più netta in cui ci si poteva imbattere.

