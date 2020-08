Al Bano Carrisi, ritorno di fiamma con la Lecciso? "Si dice che Yari...", in famiglia è finita malissimo

01 agosto 2020 a

Ancora gossip su Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, indiscrezioni rilanciate dal settimanale Di Più. Tutto parte ancora da Romina Power, che dopo la morte della sorella sta vivendo un periodo molto difficile e doloroso, tanto che si è momentaneamente trasferita dalla figlia Cristel, in Croazia, abbandonando l'Italia. Ma Romina avrebbe lasciato il Belpaese anche per il ritorno di fiamma tra Al Bano e la Lecciso: scontata la decisione di allontanarsi da Cellino San Marco. E Di Più ha raccolto anche la testimonianza di una persona molto vicina a Yari Carrisi, secondo cui quest'ultimo non avrebbe assolutamente gradito il riavvicinamento tra i due. "Si dice che Yari non abbia preso bene la cosa, tanto è vero che in questo periodo non si trova a Cellino", si legge sul rotocalco. Si attendono conferme. O smentite.

