Romina Power, ciò che non aveva ancora detto su Al Bano Carrisi: "Se non ci fossimo innamorati..."

Ieri, domenica 26 luglio, era il 50esimo anniversario di nozze per Al Bano Carrisi e Romina Power: i due infatti si sposarono a Cellino San Marco il 26 luglio del 1970. E per l'occasione, per celebrare la ricorrenza, Romina Power ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha ripercorso la sua lunga carriera e in cui ha ovviamente parlato del suo sempre chiacchieratissimo rapporto con Al Bano. E Romina ha confessato: "Probabilmente se non ci fossimo innamorati, non avremmo scritto brani e cantato insieme. Non avevamo programmato nulla". Poi una curiosità: "Mi ha sempre dato fastidio che la gente rimuovesse il mio cognome. Quando un conduttore annunciava Al Bano e Romina, io aggiungevo sempre Power", sottolinea la cantante.

