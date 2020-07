Romina Power, le strazianti parole sulla sorella morta pochi giorni fa: "Chi era davvero Taryn"

12 luglio 2020 a

Tra gli ospiti di Una voce per padre pio, il programma condotto da Flavio Insinna su Rai 1, ecco Romina Power, che nell'occasione ha ricordato la sorella Taryn, morta soltanto qualche settimana fa. Insinna, introducendo la Power, ha affermato: "Hai voluto essere qui nonostante questo sia un momento delicato della tua vita". E Romina ha risposto: "Si, non è uno dei momenti più belli per me, ma la vita è fatta anche di periodi come questo". E ancora: "Mia sorella era un’attrice, ma senza chissà quale ego. Non aveva ambizioni", ha commentato Romina, tratteggiando un ritratto dolce della sorella scomparsa. Un dolore difficilissimo da superare.

