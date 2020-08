Elettra Lamborghini si sposa davvero così? Pazzesco: cosa le spunta sul seno

04 agosto 2020 a

a

a

"Angelicaaa", commenta sorniona e un poco misteriosa la mitica Elettra Lamborghini. Si parla dell'ultimo post sul suo profilo Instagram, in cui l'ereditiera più seguita d'Italia si mostra così come la potete vedere qui sotto: reggiseno, mutandine e una sorta di velo. Lo fa in tre foto, postate in un piccolo album. E il sospetto sorge in modo spontaneo: si tratta del suo abito nuziale? La Lamborghini, infatti, si sposerà a settembre con Afrojack. Conoscendola e conoscendo le sue provocazioni, non si può nemmeno escludere. Per certo, quel velo fa pensare che il look proposto da Elettra abbia qualcosa a che fare con le nozze. Ma tant'è, l'attenzione dei fan viene catturata in particolare da un dettaglio, quel doppio puntino che svela il reggiseno, che come al solito fatica a contenere le forme della Lamborghini. Si tratta del piercing che l'ereditiera ha proprio sulle sue forme, così come ne ha molti altri: sulle braccia e all'ombelico.

Si sfila i pantaloncini, calze a rete e slip leopardato: Elettra Lamborghini e il lato B, provocazione pura | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.