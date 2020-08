Cristina Buccino, due di picche a Morrone e Iannone? Indiscrezioni esplosive

Francesco Fredella 07 agosto 2020 a

Mette le cose in chiaro. E dice: “Siete pazzi, mai ho detto di aver avuto una relazione”, Cristina Buccino parla del presunto flirt con Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez). “Questa storia mi ha stufato, basta”; continua la Buccino. Alcuni giorni fa, la Buccino era è finita al centro del gossip anche per una presunta love story (abbastanza sospetta) con l’attore Michele Morrone. Pure stavolta, secondo i ben informati, sarebbe stato lui a corteggiarla. Ricevendo un due di picche. Un altro pettegolezzo, l’ennesimo, che vede la Buccino al centro. Ma Cristina smonta questo gossip pezzo per pezzo. Insomma non ci sarebbe proprio niente di vero.

