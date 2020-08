Chiara Ferragni, "ca***": ancora? La parolaccia che fa sbroccare la moglie di Fedez

Francesco Fredella 08 agosto 2020 a

Il piccolo Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez, fa uno scherzo di nuovo alla mamma. E finisce sui social. Due giorni fa, Leo, ha detto una parolaccia: la prima. È accaduto mentre giocava con papà Fedez. La parolaccia? “Ca.....". Tutto è accaduto di nuovo. In Sardegna, dove i Ferragnez sono in vacanza, il piccolo Leone ne ha detta un’altra. Anzi sempre la stessa. Uno scivolone. La Ferragni si è arrabbiata tantissimo. Ma Fedez ha difeso Leo. "Ha detto scherzo!Vero Leo?" Risate su risate: è finita così in casa Ferragnez, a tarallucci e vino. Ma i fari restano puntati sul piccolo Leone: il diktat è "basta parolacce".

