Chiara Ferragni, la foto su Instagram svatena i fan sulla gravidanza dell'influencer: "Colpa della cintura"

La seconda gravidanza di Chiara Ferragni è ormai da mesi uno dei tanti pettegolezzi che cirocndano l'influencer. Oggi la Ferragni ha voluto dare una precisa risposta, perché sotto alla sua ultima foto pubblicata su Instagram, molti si erano chiesti: Chiara Ferragni è incinta per la seconda volta? Un fan le ha fatto notare che si vede un pancino sospetto e questa volta la fashion blogger ha deciso di rompere il silenzio. “Guys, è il vestito messo con la cintura così”. Colpa della cintura, che ha creato un finto rigonfiamento sulla pancia della Ferragni.

Chiara Ferragni e Fedez si trovano al momento in Salento. La Ferragni, scrive Gossip e tv, ha ovviamente catalizzato l’attenzione, soprattutto per la la storia della presunta gravidanza. Ma la stessa influencer ha smentito tutto, ovviamente via social

