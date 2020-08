Chiara Ferragni, Andrea Delogu la segue a ruota: in diretta si toglie tutto e mostra la cellulite

08 agosto 2020 a

Andrea Delogu come Chiara Ferragni. La conduttrice de La Vita in Diretta Estate si spoglia letteralmente in tv per mostrare la propria cellulite. La conduttrice ha intervistato Cristina Fogazzi – la nota estetista cinica che spopola in libreria col suo bestseller Guida cinica alla cellulite – e ha ammesso di avere anche lei questo difetto fisico così comune tra le donne. La 38enne però non si è mai tirata indietro: più volte ha infatti ammesso di far ricorso a diversi escamotage per diventare "più bella". Tra questi anche la panciera.

A lanciare l'iniziativa è stata l'influencer. La moglie di Fedez ha confidato di scegliere la posa migliore nelle foto proprio per evitare di mostrare la buccia d'arancia. Un gesto che ha ricevuto l'elogio di Elisabetta Gregoraci, anche lei, come tutte le donne, affetta dalla ritenzione idrica.

