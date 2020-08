Uomini e Donne, Gemma Galgani e Sirius: "Cosa mi fa innamorare", ritorno di fiamma?

Francesco Fredella 10 agosto 2020 a

Nessuna traccia di Nicola Vivarelli, alias Sirius, e Gemma Galgani. Lontani, forse in crisi. Insomma, a telecamere spente sembra che vada malissimo. Non c’è alcun rapporto, anzi una vera e propria crisi. “Uno sguardo mi fa innamorare”, scrive su Instagram. Sembra una dedica d’amore, ma non è così. Si tratta soltanto di un post abbastanza forte che fa tornare a galla la loro storia, finita prima di cominciare. Infatti, Gemma e il marinaio, dopo Uomini e Donne, si sono persi di vista. Sempre più difficile - dopo un programma - portare avanti una storia. Lui non l’aveva mai baciata e lei (forse) aspettava con ansia quel momento. A settembre torneranno e potrebbero esserci colpi di scena. Sicuramente la Galgani spiegherà come mai l’ha scaricato, nonostante si vociferasse un loro approdo a Temptation Island.

