Raffaella Fico fuori controllo, il lato B lei lo "presenta" così: una foto da bollino rosso

Francesco Fredella 11 agosto 2020 a

a

a

Scatto bollente. Raffaella Fico a Mykonos lascia tutti senza fiato: fisico da urlo con un costume minimal che fa impazzire i suoi fan. La bellissima showgirl adesso è fidanzata con Giulio Fratini, giovane imprenditore che Forbes (famosa rivista economica) ha inserito tra i più talentuosi under 30. “Il mio fidanzato è differente”, scrive la Fico. Lui le scatta la foto e spalma la crema: un particolare che piace tanto ai follower di questa nuova coppia. Tutti fanno il tifo per loro, che hanno ufficializzato da poco un amore improvviso. Questa vacanza ha tutto il sapore della prima luna di miele. La Fico insomma si sta godendo un bellissimo momento, non solo professionale, ma anche sentimentale. Presto per parlare di matrimonio, ma Raffaella e Giulio - secondo rumors - andranno presto a vivere insieme. Amore vero. Punto.

