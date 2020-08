Halle Berry e il bikini in 007: 18 anni dopo, a 53 anni, un altro costume clamoroso in spiaggia

12 agosto 2020 a

Prima storica "Bond Girl" di colore, Halle Berry è entrata nell'immaginario della saga di 007 anche per lo spettacolare bikini color arancio sfoggiato in La morte può attendere, a fianco di Pierce Brosnan. Oggi è ancora tempo di James Bond, con il nuovo episodio in arrivo, e la splendida attrice americana, 53 anni, ha pensato bene di omaggiare il titolo-cult con un post su Instagram. Come?

Esibendosi 18 anni dopo in un'altra sfilata "al cardiopalma" in spiaggia, cappello di paglia in mano e costume sempre color arancio a esaltare le sue forme pazzesche che sfidano le leggi della natura. Non solo la morte: anche il tempo può attendere.

