Emanuela Folliero in spiaggia, bikini a 55 anni sotto l'ombrellone: "Un fisico spaziale"

12 agosto 2020 a

"Frangia sì o frangia no?". Emanuela Folliero scherza su Instagram mettendo in mostra due cose: l'autoironia e il fisico "spaziale" (a giudizio insindacabile dei suoi followers) a 55 anni suonati. La storica annunciatrice di Rete 4, uno dei volti mitici di Fininvest-Mediaset a cavallo tra anni Ottanta e Novanta, sfida le leggi della natura e dello scorrere del tempo sfoggiando un bikini rosa con fantasie in tono in grado di esaltare le sue curve burrose. Il tutto in un contesto decisamente simpatico, con al Folliero che posa sotto un ombrellone dal gusto tropicale secondo il motto "#maisulserio". Che sia questo il suo elisir di bellezza?

