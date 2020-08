Bianca Guaccero in bikini, scatto incendiario ad Alberobello: roba da calendario, che fisico tra i trulli

12 agosto 2020 a

Siamo entrati nella settimana di Ferragosto, resa ancora più bollente dall’ultimo scatto di Bianca Guaccero. La conduttrice di Detto Fatto si sta godendo le vacanze nella sua bella Puglia, dove non disdegna qualche foto in costume da condividere con i circa 700 mila follower di Instagram. L’ultimo tra i trulli di Alberobello ha davvero colpito nel segno: la Guaccero in una posa da calendario mette in evidenza il fisico straordinario. Oltre al bikini, la conduttrice televisiva indossa degli stivaletti marroni che si abbinano al costume. Il tutto accompagnato da questa didascalia: “Energia dei colori, silenzi di cicale, respiri di pace. Puglia”. Un elogio alle bellezze della sua terra, che ben risaltano la sua di bellezza.

