Bianca Guaccero, "che gno***": come non la vedete in Rai. Si mostra così, fan impazziti

Terminata la stagione televisiva e gli impegni su Rai 2, dove conduceva Detto Fatto, la bellissima Bianca Guaccero si concede le meritatissime vacanze. E durante le ferie indulge ad alcuni scatti assai provocanti che pubblica sul suo profilo Instagram, laddove la si può vedere in vesti differenti rispetto a quelle a cui siamo abituate a vederle quando anima il suo format sul piccolo schermo. Ed eccoci all'ultimo scatto incendiario pubblicato da una Bianca Guaccero assai civettuola: "Buongiorno ragazzi! Come state trascorrendo la vostra estate?", chiede rivolgendosi ai seguaci. Lei, da par suo, è fasciata in un bikini viola super-sexy, occhiali da sole a coprirle parte del volto. Bellissima e in formissima, tanto che il commento più gettonato è "gnocca", certo piuttosto volgare ma, ne siamo sicuri, a Bianca non darà alcun tipo di fastidio.

