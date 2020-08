Georgina Rodriguez a letto così, la foto che infiamma il web: seno a dir poco esplosivo

13 agosto 2020 a

a

a

Georgina Rodriguez si gode la vacanza in compagnia si gode la vacanza con il compagno Cristiano Ronaldo e i figli. Ma tra un tuffo e una nuotata c'è spazio anche ai selfie. Ce n'è uno, in particolare, a infiammare il web. Lei, da modella, è sdraiata sul letto, ma quello che attira più l'attenzione sono le forme. La Rodriguez infatti sfoggia un seno incontenibile che neppure la t-shirt riesce a coprire. La compagna di Cr7 non manca mai di sensualità e anche nelle foto con i figli non può fare a meno di brillare. D'altronde è pur sempre la fidanzata di un fuoriclasse.

"Come vuole convincerlo a restare". Juve, la prima grana per Pirlo si chiama Cristiano Ronaldo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.