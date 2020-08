Belen Rodriguez e Stefano De Martino, "amore ballerino". La foto sospetta con l'ex di Diletta Leotta a Ibiza

Francesco Fredella 13 agosto 2020 a

Foto da ex. Uno è Stefano De Martino, l’altro Daniele Scardina. Insomma, uno è l’ex di Belen Rodriguez, l’altro di Diletta Leotta. Spunta una strana amicizia: i due sono a Ibiza. Proprio dove da settimane è in vacanza Belen con Cecilia, Jeremias e il piccolo Santiago. Nessuna traccia di Gianmaria Antinolfi, il giovane imprenditore che è comparso all’improvviso nella vita di Belen. La loro storia, dopo una copertina su Chi, è finita all’improvviso. Misteriosamente. Ma adesso cosa accadrà?

La foto di De Martino con Scardina ad Ibizia ci porta di nuovo sulle tracce di Belen. Una “manovra di avvicinamento”? Chissà. Una voce ci spiffera: “Non è affatto così. Non c’è alcuna voglia di riavvicinarsi a Belen”. Insomma, sarebbe solo una semplice coincidenza. Nulla di più. Intanto, ai fan piace molto questo nuovo tassello che si inserisce nel giallo dell’estate: la fine della storia tra Belen e Stefano non ha ancora contorni ben chiari. I diretti interessati non commentano. Silenzio assoluto.

