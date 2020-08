Belen Rodriguez, "e chi mi ammazza?": l'ultimo clamoroso schiaffone a Stefano De Martino

11 agosto 2020 a

Una Belen Rodriguez assolutamente combattiva, fiera, che insomma sembra davvero essersi lasciata alle spalle ogni dispiacere che Stefano De Martino può averle procurato (i due, infatti, hanno rotto anche se non sono ancora chiavi i motivi dell'allontanamento). La showgirl argentina ora è impegnata nelle riprese di Tu si que vales, ma su Instagram è attivissima. Uno degli ultimi post è una sua foto in ombra, molto suggestiva. Ma non è tanto la foto a far parlare, quanto ciò che è accaduto tra i commenti. Una seguace ha infatti scritto a Belen: "Non lasciare che nessuno ti demolisca mai. Siamo donne, non esiste!". E la Rodriguez ha risposto, in modo chiaro, netto, inequivocabile: "Ricordati che non accadrà mai. E chi ci ammazza?". Uno sfogo che è fin troppo semplice legare alla vita sentimentale di Belen Rodriguez, che rifila così un altro metaforico schiaffone a un De Martino che appare sempre più lontano. Sempre più un ricordo.

