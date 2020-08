Cecilia Rodriguez come Belen: "Litigio in discoteca, qualcosa si è rotto". Addio a Ignazio Moser in Sardegna

Francesco Fredella 13 agosto 2020 a

Dopo la crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, finisce anche tra Cecilia e Ignazio Moser. Nonostante il settimanale Chi, in edicola proprio oggi, abbia dedicato un servizio alla coppia. Ma su Instagram del giornale diretto da Alfonso Signorini, arriva la bomba: la coppia scoppia. Dopo un periodo di crisi, Moser cerca di rimettere insieme i cocci. Non ci riesce. La coppia si separa per qualche giorno, il tempo di un weekend. Poi lunedì 10 agosto la coppia ci riprova e parte per la Sardegna. Mare sole e divertimento non bastano.



"Martedì sera, però, tra i due scoppia un litigio nella discoteca Just Cavalli: alla fine Cecilia sente che qualcosa si è rotto, sente che Ignazio nonostante l’amore ormai è lontano e decide di partire, senza di lui", si legge sul profilo Instagram del magazine Chi. "La storia oggi sembra ai titoli di coda", conclude il settimanale di Signorini. Un vero fulmine a ciel sereno.

