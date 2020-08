Belen Rodriguez, De Martino e Alessia Marcuzzi? "Per chi lavorano tutti e tre", smascherati? La bomba sul "triangolo"

10 agosto 2020 a

a

a

Il presunto triangolo amoroso con protagonisti Belen Rodriguez, Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi? "Un business". Questo quanto confessato da Giovanni Ciacci a Ogni Mattina, il programma di Tv8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Riguardo il gossip legato alla fine della storia tra l'ex ballerino di Amici e la showgirl argentina l'esperto di moda ha frenato gli entusiasmi: "Lavorando per la stessa rete, è business sicuramente”.

Belen Rodriguez? Fermi tutti: ecco cosa svela questa foto, l'ultimo scoop di Signorini

A intervenire sulla questione anche Barbara Alberti che, in collegamento, riferisce sui baci tra la Marcuzzi e il marito Paolo Calabresi: “Poveretti, sono obbligati ogni settimana a sbaciucchiarsi fino alla morte. Ci crediamo. Loro si adorano, basta che non ce li troviamo ogni settimana in questa corvée”. A farle eco anche la Volpe che ha aggiunto: "Alessia è una donna passionale”. Insomma, quello del triangolo estivo sarebbe solo un rumors, nulla di fondato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.