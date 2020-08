Cristiano Malgioglio, vacanza bollente in Puglia: "Diventerei etero per lei", pazzo di questa bellissima diva

Francesco Fredellla 14 agosto 2020 a

Tenetevi forte: spifferata bomba. Cristiano Malgioglio ama alla follia Cameron Diaz. Ed è una vera novità che lui stesso annuncia sui social con un post. Ma c’è un altro segreto che rivela a Francesco Fredella, prima de La famiglia giù al nord (il programma del mattino di RTL102.5 che conduce con Armando Piccolillo e Camilla Ghini). "Malgy diventerebbe etero per Cameron Diaz, me l’ha appena confessato", rivela Fredella ai due amici speaker. Malgioglio sgancia una bomba dicendo di voler incontrare Cameron Diaz. Cristiano è in vacanza in Puglia, in questi giorni, e svela di voler fare un po’ di shopping approfittando dei saldi nei negozi pugliesi. "C’è il 90% di sconto e devo farmi bello per Cameron". Insomma, il suo pallino resta l’ex modella e attrice di successo. La Malgy assicura di voler partire al più presto per gli States. La incontrerà? Mistero.

