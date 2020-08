Barbara d'Urso, la foto del décolleté infiamma il web: "Sensuale e strepitosa"

14 agosto 2020 a

Una scollatura azzardata quella di Barbara d'Urso che si fa immortalare in mezzo alla natura, tra i fiori, con un top attillato e scollatissimo. La bella conduttrice di Domenica Live pubblica su Instagram l'ennesimo scatto che manda in visibilio i fan: "Barbi ma ringiovanisci sempre di più ? Sei strepitosa , una pelle da far invidia alle 20enni. Alla faccia di tutte le rosicone sessantenni che si ostinano a dire che usi Photoshop. Sei perfetta nulla da togliere alle quarantenni" scrive un utente. E via ancora: "Bellissima donna sensuale e vera nella sua bellezza stratosferica".

Ma tra i tanti fan ci sono anche quelli più maliziosi che attaccano la regina di Mediaset per i presunti ritocchini: "Forza di ritoccare sta foto l'occhio sinistro è venuto più storto del solito", è il commento più leggero. Parole però a cui la d'Urso è ormai abituata, tanto da non perdere tempo nemmeno a rispondere.

