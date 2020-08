Carmen Di Pietro senza filtri: "grazie" in bella vista, così a 55 anni senza l'aiutino di Photoshop

15 agosto 2020 a

Carmen Di Pietro a 55 anni si difende ancora splendidamente dal punto di vista fisico. La showgirl che si è reinventata opinionista televisiva non disdegna gli scatti in costume a favore dei suoi fan, che ne apprezzano le grazie e l’indiscussa avvenenza fisica. Molti sono pronti a scommettere che la Di Pietro, a differenza di alcune coetanee, non utilizza Photoshop o programmi simili per ringiovanirsi: e proprio così come si mostra, e quindi non resta per farle i complimenti per un fisico che si mantiene fresco ed asciutto. Nell’ultimo scatto la 55enne si mostra sotto una palma mentre indossa un bikini nero minimal, che non nasconde le sue forme intriganti. Anche se qualcuno ha da ridire sul fatto che al quindici di agosto abbia un colorito molto bianco nonostante tanto tempo trascorso in vacanza: “Metto la 50”, ha replicato la Di Pietro, spiegando subito il piccolo mistero.

