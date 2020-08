Karina Cascella in costume sulla barca: chi spunta alle sue spalle, un volto (molto) famoso

16 agosto 2020 a

Karina Cascella non è nuova alle discussioni con i follower di Instagram, che spesso non lesinano critiche sui più disparati argomenti. L’ex opinionista di Uomini e Donne recentemente non è stata vista di buon occhio per il fatto di aver trascorso le vacanze ad Ibiza anziché in Italia in questo momento particolare a causa del coronavirus, ma ognuno è libero di fare ciò che più gli aggrada. Per Ferragosto la Cascella ha postato un vecchio scatto in cui appare in in un costume corallo e in una posa molto avvenente su una barca. Al di là della bellezza evidente della 40enne, ai più attenti non è sfuggito un dettaglio: sullo sfondo a destra c’è proprio Salvatore Angelucci, l’ex di Karina e padre della figlia Ginevra. “Gira che ti rigira - si legge tra i commenti - di tutte le foto che avrai, guarda un po’ vai a scegliere quella con Salvatore”.

