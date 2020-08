Cecilia Rodriguez, la storia con Ignazio Moser sarebbe in crisi per "colpa" dell'amico di lui Andre Damante

17 agosto 2020 a

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono lasciati? Ormai non si fa che parlarne nonostante i diretti interessati abbiano cercato di mettere fine al gossip con una foto in cui compaiono insieme. C'è un filmato che vede Andrea Damante amico di Moser, già contestato proprio assieme a Ignazio per via di alcuni comportamenti che non sono piaciuti affatto e che sono stati denunciati da Selvaggia Lucarelli, presentare Moser con le seguenti parole: “Per tutte le single di San Teodoro c’è qui mio fratello Ignazio Moser”. Un post che ha scatenato le tante voci di corridoio che circolano da mesi su Ignazio e Cecilia.

Ignazio e Cecilia si sono conosciuti al Grande Fratello Vip quando lei era ancora legata a Francesco Monte. Il rapporto tra i due dura da anni e sin da subito sono sembrati affiatatissimi anche per via della palese attrazione fisica che li ha fatti avvicinare al Gf Vip; di recente si è persino parlato di una gravidanza per la Rodriguez, a testimonianza del fatto che nessuno si sarebbe mai immaginato questa rottura. Ma ancora non è detta l'ultima parola su questa torrida love story.

