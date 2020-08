Cecilia Rodriguez, corna sospette di Ignazio Moser: "Passione travolgente e scatenata", beccato con un'attrice

13 agosto 2020 a

Dal settimanale Oggi arrivano nuove clamorose rivelazioni su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. I due si sono ufficialmente mollati dopo i pesanti dissidi delle ultime settimane, culminati in un litigio plateale in pubblico, avvenuto qualche sera fa al Just Cavalli di Porto Cervo, dove i due erano volati in vacanza nel tentativo di ricucire lo strappo e invece si sono lasciati in maniera apparentemente definitiva. Anche perché lui sembra essere già finito tra le braccia di un’altra, tanto che alcuni alimentano il sospetto di un tradimento: stando all’indiscrezione di Dandolo su Oggi, ieri notte Moser ha lasciato il Billionaire in compagnia dell’attrice Anna Safroncik, con cui sarebbe scoppiata “una passione travolgente e scatenata”. Chissà se per il ciclista si tratta di una distrazione momentanea o dell’inizio di qualcosa di più serio, immediatamente dopo la rottura con la Rodriguez.

Cecilia come Belen: "Litigio in discoteca, titoli di coda". Vacanza horror, è finita con Moser?

