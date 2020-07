Temptation Island Vip, nel cast di Alessia Marcuzzi anche un fratello Rodriguez: il colpaccio di Mediaset

Francesco Fredella 29 luglio 2020 a

Indiscrezione bomba: uno dei fratelli Rodriguez parteciperà a Temptation island vip. Non si sa de si tratta di Jeremias o Cecilia. Mistero. Ma la spifferata già circola tra gli addetti ai lavori di Mediaset. Insomma, se dovesse trattarsi di Jeremias potrebbe partecipare con Deborah Togni: nuova fiamma del fratello di Belen, bella come una modella. Ma assistente di volo. Cecilia, invece, potrebbe partecipare con Ignazio Moser: ormai storico fidanzato dai tempi del Grande Fratello vip. Chi dei due vedremo a Temptation island vip? Questo ancora non è dato sapersi, ma sarà comunque una bel colpaccio per la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi.

