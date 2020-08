Rita Ora, il topless della "ambasciatrice" a Corfù: tsunami erotico nell'Adriatico

18 agosto 2020 a

Il topless della "ambasciatrice" Rita Ora a Corfù ha provocato un'onda anomala arrivata fino all'Italia (sui social, s'intende). La splendida popstar britannica di origine kosovara, nominata dal suo Paese rappresentante semi-ufficiale Oltre Manica, è in vacanza con le amiche per questo ultimo scampolo d'estate. Splendida come sempre, ha regalato ai fan e follower qualche chicca dal suo soggiorno nella splendida isola greca affacciata sull'Adriatico.

E tra queste, un suggestivo selfie "senza veli". Immersa in piscina, senza top, la giunonica Rita sorride all'obiettivo coprendosi il seno (o provandoci, perlomeno) con un avambraccio. Per chi non si accontenta, basta spulciare la pagina e trovare altri "documenti" a conferma di un caldissimo soggiorno.

