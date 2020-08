Belen Rodriguez, "nuova fiamma a Ibiza". Bomba di Signorini: "Adesso c'è Antonino"

19 agosto 2020 a

Una calda estate per Belen Rodriguez, con nuovo uomo in arrivo. A sganciar la bomba è ancora una volta Chi, diretto da Alfonso Signorini. Dopo la rottura con Stefano De Martino, la showgirl argentina ha avuto un brevissimo flirt con l'imprenditore napoletano Gianmaria Antinolfi durato, pare, il tempo di un weekend a Capri (dove il ragazzo ha festeggiato il compleanno) e finito giusto giusto in copertina su Chi, con bacio in bocca.

Quindi, forse per ritrovare la tranquillità, Belen si è rintanata nel suo buen retiro a Ibiza, con il figlio Santiago e pochi fidatissimi amici. Nessuno spazio per il gossip o la mondanità, almeno fino a quando Gabriele Parpiglia, uno dei segugi di Signorini, non ha affondato il colpo. Nell'ultimo numero del settimanale in edicola oggi, 19 agosto, si scrive che la conduttrice di Tu si que vales avrebbe un rapporto molto intimo con tale Antonino, hairstylist tra i più noti e conosciuti di Milano. Lavora per la notissima catena Coppola e sarebbe stato presentato alla Rodriguez da amici in comune. Volato anche lui a Ibiza, Parpiglia definisce il ragazzo e Belen "inseparabili", avvistati notte e giorno sempre insieme. E non sarebbe per motivi di semplice amicizia.

