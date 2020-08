Ciavy e Valeria, dopo Temptation Island è nuovo amore. Manila Nazzaro: "Ha capito che la stava perdendo veramente"

Francesco Fredella 21 agosto 2020 a

Tra Ciavy e Valeria adesso va tutto a gonfie vele. E così torna il sereno dopo la tempesta televisiva che ha travolto i due primi concorrenti in crisi nel programma di Filippo Bisciglia. Ora sono felicissimi. Lei, lo ricordiamo, aveva avuto un flirt con Alessandro (un bellissimo tentatore dal ciuffo biondo). In onda nel villaggio, Ciavy ha perso letteralmente le staffe urlando e dicendo addio alla sua storica fidanzata. Ora, però, parla un’amica di entrambi: Manila Nazzaro, ex concorrente di Temptation island e speaker di Radio Zeta. Chi meglio di lei conosce la coppia? E ci arriva persino una spifferata: una cena, in queste sere, con Ciavy e Valeria. “Lui per la prima volta ha capito che l’aveva persa. Quindi ha capito di amarla ed è cambio. Basta prepotenza nei suoi confronti. Lui è cambiato. Ne sono certa”, racconta in esclusiva a Libero Manila Nazzaro.

Insomma, secondo l’ex concorrente di Temptation Ciavy ha temuto di perdere realmente Valeria. Una volta per tutte. Così, si è rimboccato le maniche ed ha preso la situazione di petto. Gestendola al meglio, lontano dal chiasso della cronaca rosa. Il programma di Filippo Bisciglia è stato sicuramente terapeutico per loro. E non solo. A proposito: il rapporto tra Lorenzo Amoruso e Manila è ancora più solido. In questi giorni i due si sono ritagliati un po’ di giorni all’insegna del relax. Qualcuno parla di nozze all’orizzonte. Chissà. Per Manila, storica Miss italia incoronata da Alberto Sordi, è un momento d’oro: la radio e la tv che la corteggia. Infatti, negli ambienti vicini al Grande Fratello vip ci sarebbe anche il suo nome (pur non comparendo nella lista degli arruolati). Ma, da nostre indiscrezioni, sembra che Signorini stia valutando. Si sa: il Gf vip relata sempre emozioni e colpi di scena. E se Manila entrasse a sorpresa nella casa? Chissà.

