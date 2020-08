Sara Manfuso, l'ex modella del Pd e le sue "nuove ghiandole mammarie". Dago piccante: eccola oggi

21 agosto 2020 a

Su Facebook Sara Manfuso, ex modella (oggi compagna di Andrea Romano del Pd) molto amata dai talk televisivi, ha avuto un vivace confronto con Daniela Martani sul tema coronavirus. Dagospia, presentandolo, ha maliziosamente aggiunto una postilla: "La risposta puntuta della ex modella e delle sue nuove ghiandole mammarie".

"Chi mi bacerebbe? Ho la fila", "Fetish", scazzo piccante tra la Manfuso e Meluzzi e Del Debbio se la ride

Oplà. Effettivamente, la bella Sara da qualche mese mette in mostra con fierezza un nuovo Lato A. Il suo profilo, decisamente già piacente, ne guadagna in sfrontatezza e sensualità, anche se c'è da dire che su Instagram non esagera mai e mantiene soprattutto un'autoironia notevole. Un esempio? Quando il solito Dago l'aveva pizzicata dopo l'intervento chirurgico e lei aveva commentato con grande signorilità, "è andato bene". Come darle torto.

manfuso 2

manfuso 1

