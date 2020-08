Antonella Clerici, in bikini e senza trucco nel giardino della "casa nel bosco". Splendida a 56 anni

23 agosto 2020 a

a

a

Niente mare, per Antonella Clerici, ma il bikini è d'ordinanza. L'ex conduttrice de La Prova del cuoco il cui nuovo programma in Rai È sempre mezzogiorno è slittato al 21 settembre causa inconveniente tecnico-logistico, si gode il sole agostano nella sua "casa nel bosco", l'ormai celebre villa nelle campagne di Arquata Scrivia in cui Antonellina si è "ritirata" a vivere in famiglia e che sarebbe dovuto anche essere il set del suo prossimo cooking show.

Il giardino è spazioso, il lettino comodo e così la Clerici, splendida e radiosa a 56 anni, si può godere qualche ora di relax e abbronzatura. Il tutto, rigorosamente, senza trucco. "Di sole e di verde", scrive lei a corredo della foto che pubblica su Instagram. E i fan la ricoprono di meritati elogi.

