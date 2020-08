Melissa Satta, bikini mozzafiato per la showgirl: uno scatto sexy in mezzo al mare che lascia senza fiato

26 agosto 2020 a

a

a

L’ex velina di Striscia la Notizia Melissa Satta incanta i suoi numerosi follower con le foto estive in riva al mare. Melissa Satta ha condiviso su Instagram scatti in cui risalta la sua bellezza. Le sue “grazie” hanno immediatamente attirato l’attenzione dei suoi oltre 4 milioni di follower, i quali in pochissimo tempo hanno invaso il suo ultimo post di like e commenti.

L’ex velina Melissa Satta è a Porto Cervo e fa ha postato alcuni scatti in bikini verde. La Satta è stata immortalata in ginocchio sul bagnasciuga. Il costume a due pezzi sui toni del verde mette in risalto la sua pelle abbronzata. Anche i suoi addominali non sono passati minimamente inosservati. "Melissa sei spettacolare, stupenda!", tra i tanti complimenti per l’ex volto noto di Striscia la Notizia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.