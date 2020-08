Martina Colombari ferma il tempo: leopardata e senza trucco, gli scatti clamorosi in riva al mare

25 agosto 2020 a

a

a

Martina Colombari in certi scatti è in grado di fermare il tempo. A 45 anni l’ex Miss Italia ha ancora un fisico statuario, davvero da sogno, anche se qualcuno perde comunque il tempo a criticarla perché la ritiene troppo magra. Gli ultimi scatti della Colombari sono tutti da godere: lei è in sensuale costume leopardato e senza trucco. Una bellezza al naturale che ben si abbina alla cornice delle foto: infatti Martina è in riva al mare al tramonto e ne esce un quadretto incantevole. “Senza fine… con tutti i sogni nell’anima”, è la descrizione profonda che accompagna la serie di scatti che in poche ore ottiene un gradimento elevatissimo da parte dei fan. E come potrebbe essere altrimenti, la Colombari è davvero uno spettacolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.