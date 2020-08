Eva Henger sbottona la giacca: sotto non ha nulla, l'incidente hot 

28 agosto 2020 a

A 47 anni Eva Henger è ancora una bomba sexy in grado di sedurre chiunque. L’ultimo scatto pubblicato su Instagram ha fatto girare la testa alle decine di migliaia di fan dell’ex pornodiva, per la quale gli anni sembrano non passare mai. Con uno sguardo magnetico e sensuale, la Henger sponsorizza una mascherina particolare, ma inutile dire che l’occhio cade da tutt’altra parte. “La vita è affascinante: basta solo guardala attraverso gli occhi giusti”, scrive la 47enne che viene sommersa dai complimenti per un motivo ben preciso. La giacca aperta e la mancanza di reggiseno manda in visibilio i fan, ammaliati da un décolleté ancora di prima classe. Addirittura un personaggio pubblico come Massimo Boldi non si trattiene dal commentare: “Questa è deliziosa”, chissà se si riferisce alla mascherina o alla foto molto audace.

